Mensapen met uitsterven bedreigd

ANP Mensapen met uitsterven bedreigd

HONOLULU - Vier van de zes soorten mensapen worden met uitsterven bedreigd. Op de beruchte Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) staan zij nu te boek als 'ernstig bedreigd', de hoogste risicocategorie.

Door ANP - 4-9-2016, 21:47 (Update 4-9-2016, 21:47)

De IUCN presenteerde zondag de nieuwste lijst met bedreigde diersoorten. De vier soorten mensapen die sinds dit jaar ernstig bedreigd worden, zijn de Oostelijke gorilla, de Westelijke gorilla, de Borneose orang-oetan en de Sumatraanse orang-oetan. Ook de overige twee soorten, de chimpansee en de bonobo, worden in hun voortbestaan bedreigd.

Er was ook goed nieuws, in dit geval voor de reuzenpanda en de Tibetaanse antilope. Door diverse natuurbeschermingsmaatregelen nemen deze soorten weer in aantal toe.