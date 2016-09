Politie drijft protest tegen Temer uiteen

SAO PAULO - De politie in Brazilië heeft zondag met harde hand een vreedzame protestmars tegen de afzetting van president Dilma Rousseff uiteengedreven. Agenten zetten onder meer traangas in tegen de betogers. Het was het grootste protest sinds vicepresident Michel Temer woensdag de plek van Rousseff overnam, nadat die laatste door de senaat was afgezet. Volgens de organisatoren van de demonstratie in Sao Paulo waren er 50.000 mensen op de been.

Door ANP - 5-9-2016, 5:29 (Update 5-9-2016, 5:29)

Onder de betogers waren ook hele gezinnen met kinderen, zeiden ooggetuigen. Toen het protest op zijn einde liep en de betogers naar de metro toogden begonnen agenten traangas af te vuren. De politie zei genoodzaakt te zijn de betogers uiteen te drijven omdat er vernielingen werden aangericht.

Ook in andere steden, waaronder Rio de Janeiro, vonden protesten tegen Temer plaats, hetzij kleinere.