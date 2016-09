Noord-Korea schiet drie raketten af

SEOUL - Noord-Korea heeft maandag drie ballistische raketten afgeschoten, die volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie na een vlucht van ongeveer 1000 kilometer ten oosten van het land in zee vielen. De lanceringen volgden enkele uren nadat de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye op een economische top in Huangzhou had gesproken met de Chinese president Xi Jinping.

Door ANP - 5-9-2016, 7:49 (Update 5-9-2016, 7:49)

Noord-Korea voert al maanden raketproeven uit, in weerwil van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die dat verbieden. President Park zei tegen Xi dat de raketproeven en een vierde atoomtest van Noord-Korea de regionale veiligheid in gevaar brengen en de banden van Zuid-Korea met China onder druk zetten. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, maar ook Peking slaagt er niet in de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tot inkeer te brengen.