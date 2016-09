Obama wil niet met Duterte praten

ANP Obama wil niet met Duterte praten

WASHNGTON - De Amerikaanse president Barack Obama zal geen onderhoud hebben met zijn Filipijnse ambtgenoot Rodrigo Duterte. Het tweetal zou in Vientiane met elkaar spreken. In de hoofdstad van Laos is een bijeenkomst van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN).

Door ANP - 5-9-2016, 23:10 (Update 5-9-2016, 23:10)

Duterte zei vooraf dat Obama hem niet de les moest gaan lezen over de keiharde aanpak van drugshandelaren en -gebruikers in de Filipijnen sinds hij aan de macht is. ''Hij moet mij met respect behandelen en mij geen vragen stellen over mensenrechten." Duterte zou in dat geval de Amerikaanse president uitschelden. Duterte noemde Obama 'een klootzak' als hij hem toch zou aanspreken op de situatie in de Filipijnen.

Barack Obama reageerde vanuit Hangzhou in China door te zeggen dat hij overwoog de ontmoeting op dinsdag af te zeggen. Het Witte Huis verklaarde maandag volgens de zender CNN dat de afspraak daadwerkelijk is afgezegd. Obama praat nu met de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye.