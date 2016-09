Veel minder Fransen sluiten zich aan bij IS

PARIJS - Steeds minder Franse ingezetenen sluiten zich aan bij de terreurorganisatie Islamitische Staat. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve heeft dinsdag gezegd dat in 2016 een drastische teruggang is geconstateerd in vergelijking met het jaar ervoor. Frankrijk was met zijn grote moslimgemeenschap altijd een belangrijk rekruteringscentrum voor de jihadisten.

Door ANP - 6-9-2016, 21:57 (Update 6-9-2016, 21:57)

Honderden sympathisanten reisden tot dusver naar Syrië en Irak om met IS mee te vechten. Aan de toeloop lijkt nu een einde gekomen. De eerste zes maanden van dit jaar zijn volgens de veiligheidsdienst nog maar achttien Franse burgers vertrokken om dienst te nemen bij IS tegen 69 in dezelfde periode in 2015. De teruggang heeft vermoedelijk te maken met de verliezen die IS recent heeft geleden.

Cazeneuve liet weten dat voor zover bekend nog 689 Fransen in het oorlogsgebied verblijven, onder wie 275 vrouwen en zeventien minderjarigen. Volgens de cijfers van de overheid zijn er daarnaast meer dan negenhonderd personen geïdentificeerd die geprobeerd hebben naar Syrië te gaan dan wel hun wens hebben uitgesproken dat te doen.