ANP Leider islamitische militie gedood in Aleppo

ALEPPO - De commandant van de islamitische militie Jabhat Fateh al-Sham is donderdag in de buurt van Aleppo door een luchtaanval om het leven gekomen. De groepering stond in het verleden bekend als Nusra Front, de Syrische tak van al-Qaeda. De dood van leider Abu Omar Saraqeb is door rebellen in de Noord-Syrische stad, waar al tijden zwaar wordt gevochten, bekendgemaakt.

Door ANP - 8-9-2016, 23:41 (Update 8-9-2016, 23:41)

Saraqeb werd uitgeschakeld tijdens een vergadering met gelijkgestemden op het platteland buiten Aleppo. De herkomst van de gevechtsvliegtuigen die het bombardement uitvoerden, is nog onduidelijk.