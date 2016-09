Ook kernreactor Tihange 2 stilgelegd

ANP Ook kernreactor Tihange 2 stilgelegd

HUY - De Belgische kernreactor Tihange 2 is vrijdagochtend stilgelegd. Dat heeft exploitant Engie Electrabel meegedeeld. Tihange 1 werd woensdag stilgelegd nadat tijdens bouwwerkzaamheden een deel van het gebouw beschadigd was geraakt.

Door ANP - 9-9-2016, 9:13 (Update 9-9-2016, 9:13)

Er is sprake van een storing in de stoomgenerator in Tihange 2. De generator bevindt zich in ,,het niet-nucleaire deel" van de centrale. Het is niet bekend hoe lang de reparatie zal duren. Tihange 2, sinds de reactormantel mankementen bleek te vertonen ook wel bekend als 'de scheurtjesreactor', werd dit jaar al meerdere keren stilgelegd. Tihange 1 wordt waarschijnlijk zondag weer opgestart.

Beide centrales nabij de Waalse stad Huy liggen vanwege de regelmatige storingen onder vuur in de buurlanden Nederland, Duitsland en Luxemburg.