Geschorste docenten de straat op in Turkije

ANP Geschorste docenten de straat op in Turkije

DIYARBAKIR - Honderden docenten zijn vrijdag in de voornamelijk door Koerden bewoonde Turkse stad Diyarbakir de straat op gegaan om te protesteren tegen hun schorsing. De politie gebruikte onder andere waterkanonnen om de actievoerders uiteen te drijven en arresteerde tientallen demonstranten.

Door ANP - 9-9-2016, 16:46 (Update 9-9-2016, 16:46)

De Turkse autoriteiten maakten donderdag bekend dat 11.500 docenten zijn geschorst omdat ze banden zouden hebben met de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. ,,Schouder aan schouder tegen fascisme'' scandeerden de docenten tijdens hun protest.

De golf schorsingen is onderdeel van de campagne van Ankara tegen de PKK in het zuidoosten van Turkije. President Recep Tayyip Erdogan kondigde donderdag aan dat Turkije de grootste operatie ooit tegen Koerdische militanten aan het voorbereiden is. Tegelijkertijd worden stappen ondernomen om publieke instanties te zuiveren van aanhangers van de PKK.