ANP 'Veel potentiële aanslagplegers in Duitsland'

BERLIJN - Duitsland is thuis aan meer dan vijfhonderd radicale moslims die in staat zijn alleen of in groepsverband aanvallen uit te voeren. Daar heeft minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière voor gewaarschuwd in een interview met dagblad Bild.

Door ANP - 10-9-2016, 16:54 (Update 10-9-2016, 16:54)

Volgens de Maizière hebben de autoriteiten momenteel zeker 520 ,,potentiële aanvallers'' in beeld. Nog eens 360 anderen worden als ,,relevante'' personen beschouwd omdat ze nauwe banden hebben met de eerste groep. ,,De terreurdreiging in Duitsland komt nu van zowel buitenlandse groepen als fanatieke eenlingen'', aldus de minister.

,,De teams worden in het geheim Europa in gesmokkeld en bereiden hun acties voor zonder te worden opgemerkt, zoals we zagen bij de aanvallen in Parijs en Brussel'', vervolgde De Maizière. ,,Maar wat nog moeilijker is, is om de fanatieke eenlingen op te sporen. Helaas gaat er van beide een reële dreiging uit.''