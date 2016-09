Toerisme in Vlaanderen krabbelt weer op

BRUSSEL - Toerisme in Vlaanderen lijdt onder de terroristische aanslagen eerder dit jaar in België, maar herstelt sinds juni volgens de Vlaamse minister van Toerisme, Ben Weyts. Het aantal overnachtingen was in de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld 8 procent lager dan in 2015, maar herstel is zichtbaar vanaf juni, zo is zondag bekendgemaakt.

In de eerste drie maanden van dit jaar groeide de sector voorbarig, maar daar kwam een abrupt einde aan toen terroristen 22 maart in de hoofdstad Brussel bloedige aanslagen pleegden op de luchthaven in Zaventem en in de metro. Bij de zelfmoordaanslagen kwamen 35 mensen om het leven inclusief drie daders.

In april nam het aantal overnachtingen met 20 procent af ten opzichte van het voorafgaande jaar. In mei was nog slechts circa 60 procent van de hotelkamers bezet. Weyts ziet licht aan het einde van de tunnel in juni. Het verschil met de bezettingsgraad van vorig jaar nam af. In juni waren er 17 procent minder overnachtingen door toeristen dan in juni een jaar eerder. Volgens Belgische media vertoont de toeristische sector in Wallonië hetzelfde beeld. Ook daar is van licht herstel sprake, mede dankzij Belgen die in eigen land op stap gaan.