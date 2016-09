Doden bij ongeluk op riviercruiseboot

ERLANGEN/BRATISLAVA - Twee bemanningsleden van een cruiseschip dat op weg was naar Boedapest zijn zondag om het leven gekomen toen de boot tegen een brug botste. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op het Main-Donaukanaal bij Erlangen, even ten noorden van Neurenberg.

11-9-2016

De boot werd zwaar beschadigd. De brug van het schip is verwoest. De circa 180 passagiers en overige bemanningsleden moesten van de boot gehaald worden. De evacuatie kon uiteindelijk pas rond 06.00 uur 's morgens beginnen, nadat een noodbrug naar het vaartuig was aangelegd. Circa tweehonderd reddingswerkers zijn bij de reddingsactie betrokken geweest, meldden Duitse media. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het kanaal van de rivier de Main naar de Donau verbindt de Main bij Bamberg met de Donau bij Kelheim. Het vormt onderdeel van de verbinding van de Noordzee bij Rotterdam met de Zwarte Zee bij Constanta.

Later op zondag ramde een cruiseboot op de Donau bij Bratislava een dijk. Het onder Zwitserse vlag varende schip had circa 150 mensen boord. De kapitein zou dronken zijn geweest en moest naar een ziekenhuis. De dijk liep forse schade op, maar de boot niet. Ook raakte een schot beschadigd dat gebruikt wordt voor regulering van het waterpeil in de stroom, waar vlakbij ook een waterkrachtcentrale is. De regering van Slowakije was zo bezorgd over de botsing dat de ministers van Verkeer en van Milieu beiden naar de plek van het ongeluk snelden.