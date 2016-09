'Malta volgend jaar gastheer EU-top'

ANP 'Malta volgend jaar gastheer EU-top'

VALETTA - De Europese regeringsleiders houden begin volgend jaar een informele bijeenkomst op Malta. Net als later deze week in Bratislava hebben ze het dan vooral over hoe de Europese Unie eruit moet gaan zien na het vertrek van de Britten.

Door ANP - 12-9-2016, 16:50 (Update 12-9-2016, 16:50)

De Maltese premier Joseph Muscat zei dat maandag na een ontmoeting met EU-president Donald Tusk. Het besluit over een vervolgtop kan vrijdag in de Slowaakse hoofdstad worden genomen, liet Tusks woordvoerder weten.

Malta neemt het halfjaarlijkse EU-voorzitterschap op 1 januari over van Slowakije. Doorgaans vinden EU-toppen plaats in Brussel, maar Tusk en lidstaten uit onder meer Oost- en Centraal-Europa willen dat de nadruk meer op de hoofdsteden komt te liggen. In de Belgische hoofdstad staan in oktober en december wel reguliere bijeenkomsten van EU-leiders op het programma.

Overigens was Valetta, de hoofdstad van Malta, ook vorig jaar het decor van een top. Toen spraken Europese en Afrikaanse leiders over een gezamenlijke aanpak van de migratiestromen vanuit Afrika.