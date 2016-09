'Kemphanen Syrië houden zich aan bestand'

BEIROET - Het staakt-het-vuren dat maandagavond in Syrië is ingegaan lijkt het voorlopig te houden. Op de belangrijkste slagvelden is het rustig sinds de wapenstilstand om 18.00 uur Nederlandse tijd van kracht werd, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Door ANP - 12-9-2016, 19:05 (Update 12-9-2016, 19:40)

In het zuidwesten van Syrië beschoten rebellen en regeringstroepen elkaar nog wel sporadisch, aldus het Observatorium, dat met hulp van activisten ter plaatse over de burgeroorlog bericht. Het merendeel van de strijdende partijen in Syrië lijkt echter inderdaad de wapens te hebben neergelegd. Het staakt-het-vuren moet om onder meer mogelijk maken dat belegerde burgers van hulpgoederen worden voorzien.

Het Syrische leger beloofde met ingang van maandagavond, wanneer Syrische moslims het Offerfeest vieren, een week lang een ,,regime van rust'' in acht te nemen. Wel slaat het leger terug als ,,gewapende groepen'' het bestand schenden.

Bemiddeling

De belangrijkste rebellenmilities die het regime van president Bashar al-Assad bevechten, hebben nog niet officieel aangekondigd zich aan de wapenstilstand te houden. Volgens bronnen met kennis van zaken steunen de voornamelijk soennitische milities het akkoord wel. De Syrisch-Koerdische strijdgroep YPG schaarde zich al eerder achter het bestand.

Het staakt-het-vuren, dat al eerder de zegen van Turkije en Iran kreeg, kwam tot stand door de bemiddeling van de Verenigde Staten en Rusland. Het heeft daarmee de steun van de mogendheden die zich het nadrukkelijkst in de Syrische burgeroorlog hebben gemengd.