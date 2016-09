'Dump bestand Syrië niet bij eerste schot'

ANP 'Dump bestand Syrië niet bij eerste schot'

WASHINGTON - Dat de wapenstilstand die sinds maandagavond in Syrië van kracht is ongetwijfeld ,,hier en daar'' zal worden geschonden, betekent niet dat die is mislukt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry gezegd.

Door ANP - 12-9-2016, 21:39 (Update 12-9-2016, 21:39)

Kerry verwelkomde enkele uren na het ingaan van het staakt-het-vuren de berichten dat in grote delen van Syrië de rust is ingetreden, maar bouwde meteen wat ruimte in voor een sporadische schending van het bestand. Het is volgens hem te vroeg een eindconclusie te trekken over het welslagen van de wapenstilstand.

Volgens bronnen in zowel het regerings- als het rebellenkamp zwijgen de wapens vooralsnog op de meeste slagvelden. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt hetzelfde te hebben waargenomen.