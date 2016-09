Franse politie maakt eind aan gevangenisoproer

ANP Franse politie maakt eind aan gevangenisoproer

VIVONNE - De Franse politie heeft maandagavond een gevangenisoproer in het West-Franse Vivonne bedwongen. Een zestigtal gedetineerden had brand gesticht en zich urenlang in een gebouw verschanst nadat een cipier zijn sleutelbos afhandig was gemaakt, melden Franse media.

Door ANP - 12-9-2016, 23:43 (Update 12-9-2016, 23:43)

De opstandige gevangenen hielden niemand in gijzeling, verzekerden de autoriteiten. Bij het oproer en de beëindiging daarvan zouden ook geen gewonden zijn gevallen.

De rust in de gevangenis in Vivonne, dat niet ver van Poitiers ligt, zou inmiddels weer zijn weergekeerd. Waarom de gedetineerden in opstand kwamen is nog onduidelijk.