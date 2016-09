6-jarige vluchteling verdrinkt in Donau

SOFIA - Een 6-jarig Iraaks jongetje is verdronken in de Bulgaarse Donau nadat de boot waar hij op zat was omgeslagen.

Ook een 26-jarige Iraakse man is omgekomen. De twee zouden samen met nog acht anderen vluchten naar Roemenië toen de boot kapseisde. Dit meldde een bron bij de politie dinsdag.

Reddingswerkers vonden de lichamen van de twee afgelopen zondag. Twee dagen daarvoor vond de politie vier migranten op een eiland in het noordwesten van Bulgarije, dat grenst aan Roemenië.

Ze hadden geen officiële papieren en zeiden tegen politie dat ze met een familie van tien mensen uit Irak waren gevlucht toen de boot omsloeg. Zes vluchtelingen raakten te water.

Twee van hen, het jongetje en de man, werden dus twee dagen later gevonden. De vier anderen zijn nog steeds vermist. Het gaat om drie kinderen; van twee, vier en zes jaar oud, en een man.