ANP Organisatie rekent op massaal protest TTIP

FRANKFURT - De initiatiefnemers in Duitsland van betogingen tegen de Europese vrijhandelsakkoorden met Canada (CETA) en de VS (TTIP) rekenen op honderdduizenden deelnemers. In zeven Duitse steden staan zaterdag demonstraties gepland. Roland Süss van de antiglobaliseringsbeweging Attac-Deutschland hoopte woensdag op in totaal een kwart miljoen demonstranten in Berlijn, Frankfurt, Hamburg, Keulen, Leipzig, München en Stuttgart. Ongeveer een derde van de betogers wordt in de hoofdstad verwacht.

Door ANP - 14-9-2016, 19:17 (Update 14-9-2016, 19:17)

Allerlei groepen keren zich om verschillende redenen tegen de vrijhandelsakkoorden die schadelijk zouden zijn voor het Europese welzijn, het milieubeleid en de werkgelegenheid. Milieubewegingen vrezen bijvoorbeeld dat ze Europese regels voor een duurzamere en schonere economie ondermijnen. De Noord-Amerikanen zouden geen last hebben van strenge EU-regelgeving en zo bevoordeeld worden in een vrije handel. De voorstanders stellen dat meer handel hoe dan ook meer banen en welvaart schept.

De Tweede Kamer boog zich woensdag in Den Haag over de gevolgen van de CETA. De onderhandelingen van de EU met de VS over het TTIP lijken ondertussen vast te lopen.