Londen keurt bouw kerncentrale goed

LONDEN - De Britse regering heeft het Franse energieconcern EDF donderdag toestemming verleend een nieuwe kerncentrale in Engeland te bouwen met Chinese financiering. De regering heeft daar wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, waarmee een eventuele verkoop van het meerderheidsbelang van EDF zowel voor als na de oplevering kan worden voorkomen.

Door ANP - 15-9-2016, 10:04 (Update 15-9-2016, 10:04)

De kerncentrale moet verrijzen in Hinkley Point, aan het Kanaal van Bristol. Het wordt de eerste nieuwe kerncentrale in Groot-Brittannië sinds twintig jaar. Met de bouw is ruim 21 miljard euro gemoeid, waarvan twee derde voor rekening van EDF en een derde voor China. Dezelfde constructie moet volgens de plannen ook bij twee andere kerncentrales worden toegepast, in Sizewell en Bradwell.

Volgens de BBC moet die laatste centrale worden gebouwd volgens een Chinees ontwerp. Met zijn deelname aan het project hoopt China ook toegang te krijgen tot de markt in andere landen.