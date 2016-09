OM wil toch in beroep tegen straf Pistorius

Persvrijheid gaat boven privacy

De Volkskrant gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechter dat de krant schadevergoeding moet betalen aan een man wiens foto op de voorpagina stond. Volgens de rechter heeft het dagblad de privacy van de man geschonden en weegt het belang van de vrijheid van meningsuiting daar niet tegenop. De krant is het daarmee niet eens omdat zo het werk van redacties, fotografen en cameralieden een stuk moeilijker wordt. ,,Wij vinden dat de vrije nieuwsgaring in het geding is’’, aldus hoofdredacteur Remarque. Hij heeft een punt. Dat algemeen belang is zo groot, dan de privacy daarvoor moet wijken.