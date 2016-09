Weer verdwijnt veel ijs op de Noordpool

BOULDER - De zomer van 2016 was een slecht jaar voor het ijs op de Noordpool. Op 2012 na verdween niet eerder zoveel ijs in het arctisch gebied. De afgelopen zomer staat samen met die van 2007 op de tweede plaats.

Door ANP - 15-9-2016, 21:42 (Update 15-9-2016, 21:42)

Het National Snow & Ice Data Center (NSIDC) van de University of Colorado in de Amerikaanse plaats Boulder registreert de ijskap al sinds 1979 met behulp van satellietbeelden. De ijszee kromp dit jaar evenals in 2007 tot een oppervlakte van 4,14 miljoen vierkante kilometer. In 2012 was de omvang zelfs niet groter dan 3,39 miljoen vierkante kilometer.

Directeur Mark Serreze van het NSIDC kent maar één schuldige: de mens, die het klimaat steeds warmer maakt. Dit jaar was de ijsoppervlakte 2,59 miljoen vierkante kilometer kleiner dan het gemiddelde in de jaren 1979-2000. Dat is een gebied zo groot als de Amerikaanse staten Alaska en Texas samen.