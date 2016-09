Maduro verlengt noodtoestand Venezuela

CARACAS - President Nicolas Maduro van Venezuela heeft donderdag per decreet de noodtoestand in het land met twee maanden verlengd. Door de maatregelen zijn de rechten van de oppositiepartijen verder ingeperkt en hebben militairen en burgermilities die op de hand van de regering zijn extra rechten gekregen zodat zij de voedselvoorziening in het door de economische crisis zwaar getroffen land in stand kunnen houden. Ook heeft de president de economische noodtoestand die al sinds januari van kracht is voor de vierde keer verlengd.

Door ANP - 16-9-2016, 2:43 (Update 16-9-2016, 2:43)

De oppositie, een coalitie van conservatieven, sociaaldemocratische liberalen en lokale partijen wil nog dit jaar een referendum over de afzetting van Maduro. In de afgelopen weken zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de president. Repressie van politieke tegenstanders en journalisten is sindsdien sterk toegenomen.