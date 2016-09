Top Bratislava moet EU repareren

ANP Top Bratislava moet EU repareren

BRATISLAVA - Europese regeringsleiders en staatshoofden proberen vrijdag in Bratislava eensgezind een diagnose te stellen van de problemen waar de Europese Unie mee kampt. De 27 leiders maken ook een eerste ruwe toekomstschets van de EU zonder de Britten, die dan ook niet zijn uitgenodigd.

Door ANP - 16-9-2016, 4:30 (Update 16-9-2016, 4:30)

De lidstaten zijn verdeeld over de weg die moet worden ingeslagen na het Britse brexitbesluit. Zo is er onenigheid over onder meer de aanpak van migratie, begrotingsbeleid en de rol van de Europese Commissie.

De informele bijeenkomst is vooral bedoeld om de rijen te sluiten en moet uiteindelijk het gedeukte vertrouwen in de landenunie herstellen. De leiders bespreken onder meer hoe de besluiten die ze nemen beter kunnen worden uitgevoerd en gecommuniceerd aan de bevolking.

Het is de bedoeling dat de leiders in maart in Rome een gezamenlijke strategie vaststellen. De top in de Slowaakse hoofdstad wordt voorgezeten door EU-president Donald Tusk. Namens Nederland schuift premier Mark Rutte aan.