Dreiging Britse en Duitse ambassade Ankara

ANP Dreiging Britse en Duitse ambassade Ankara

ANKARA - In Turkije zijn vier mensen aangehouden in een onderzoek naar een eventuele terroristische dreiging tegen Britse en Duitse diplomatieke vestigingen in het land. Maar er zijn geen banden vastgesteld tussen de vier en terroristische organisaties die in Turkije aanslagen plegen zoals Islamitische Staat en de PKK, berichtten Turkse media vrijdag.

Door ANP - 16-9-2016, 10:15 (Update 16-9-2016, 10:15)

De Britse ambassade in Ankara is vrijdag uit veiligheidsoverwegingen gesloten gebleven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen meldde dat. De ambassade was vanwege de islamitische feestdagen van het Offerfeest van maandag tot en met donderdag ook al dicht. Afgelopen woensdag meldde de Duitse krant Bild dat Duitse instellingen wegens een acute dreiging gesloten waren, maar op de website de ambassade in Ankara leek het gebrek aan activiteit in de diplomatieke missie vooral aan de vakantie te liggen.