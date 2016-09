Merkel en Hollande: daden tegen crisis EU

BRATISLAVA - Frankrijk en Duitsland, het 'motorblok’ van de Europese Unie, willen de komende maanden het vertrouwen bij de Europese burger in de EU terugwinnen door daden te stellen. Bondskanselier Angela Merkel sprak vrijdag voor de EU-top in Bratislava van een kritieke situatie. ,,Het gaat erom met daden aan te tonen dat we beter kunnen worden. We willen samenwerken en de problemen die er in Europa zijn oplossen.’’

Merkel legde de nadruk op bescherming van de buitengrenzen, terrorismebestrijding en banen voor jonge mensen. De Franse president François Hollande sprak soortgelijke prioriteiten uit, evenals premier Rutte.

De 27 leiders zijn -zonder de Britse premier- bijeen om overeenstemming te vinden over de toekomst van de EU, waar ze verschillend over denken. ,,We hebben wat problemen in de familie en die gaan we proberen op te lossen’’, verwoordde de Luxemburgse premier Xavier Bettel het.