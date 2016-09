Gewonden door aangestoken brand in Duits azc

ERBACH - Bij een brand in een asielzoekerscentrum in het Duitse Erbach zijn zaterdagochtend vroeg vijf mensen gewond geraakt. De brand was op twee plaatsen aangestoken met papier, karton en kleding, aldus de politie.

De gewonden zijn met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. In de vluchtelingenopvang in Erbach, een plaats in de buurt van Ulm, waren volgens de politie 26 mensen aanwezig. De burgemeester van Erbach, Achim Gaus, zegt dat er in zijn gemeente geen protesten ten opzichte van vluchtelingen zijn geuit.