Weinig animo voor Duits protest tegen TTIP

BERLIJN - De opkomst voor de demonstraties in Duitse steden tegen de handelsakkoorden TTIP en CETA blijkt zaterdag aanzienlijk lager te liggen dan verwacht.

Door ANP - 17-9-2016, 14:04 (Update 17-9-2016, 14:04)

Volgens de politie verzamelden zich in Berlijn 30.000 betogers, in Keulen 10.000, in Hamburg 6.000 en in Frankfurt 5000. De organisatoren, die van tevoren een kwart miljoen demonstranten hadden verwacht, gaan uit van hogere aantallen. Zij gingen aanvankelijk uit van 80.000 tot 100.000 demonstranten in Berlijn en tot 30.000 betogers in diverse andere Duitse steden.

Het protest tegen de handelsakkoorden is georganiseerd door vakbonden, milieuorganisaties en kerkelijke instanties. Zij vrezen dat de voorgenomen handelsakkoorden van de EU met de VS (TTIP) en met Canada (CETA) uitholling van milieuafspraken en sociale standaarden veroorzaken.