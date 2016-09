Veiligheidsraad in spoedoverleg over Syrië

NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houdt zaterdagnacht spoedzitting over de Amerikaanse luchtaanvallen in Syrië.

Door ANP - 18-9-2016, 1:09 (Update 18-9-2016, 1:10)

Rusland vroeg zaterdag om een spoedzitting nadat vliegtuigen van de Amerikaanse coalitie in het oosten van Syrië stellingen van het Syrische regeringsleger hadden aangevallen.

Bij de luchtaanval op een legerpost in Deir al-Zor kwamen tientallen Syrische militairen om het leven en raakten meer dan honderd gewond. De Amerikaanse militaire leiding zei dat de aanval meteen werd afgebroken toen duidelijk werd dat een Syrische legerpost was geraakt.

In een verklaring verspreid via de staatsmedia riep het Syrische ministerie van Buitenlandse zaken de Veiligheidsraad op om de luchtaanvallen sterk te veroordelen. Het ministerie beschreef de aanvallen als ,,Agressief Amerikaans" en vindt dat de Verenigde Staten de soevereiniteit van Syrië moet respecteren. Het is onwaarschijnlijk dat de Veiligheidsraad de aanvallen sterk zal veroordelen aangezien alle vijftien leden ermee eens moeten zijn.