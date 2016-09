Abu Sayyaf laat drie Indonesiërs gaan

ANP Abu Sayyaf laat drie Indonesiërs gaan

MANILLA - De extremistische groep Abu Sayyaf heeft op het zuidelijke Filipijnse eiland Sulu drie Indonesische vissers vrijgelaten die in juli uit Sabah in Maleisië waren ontvoerd. Dat gebeurde enkele uren nadat de groep een Noorse gijzelaar had laten gaan die ruim een jaar gevangen was gehouden.

Door ANP - 18-9-2016, 20:26 (Update 18-9-2016, 20:26)

Het Filipijnse leger zegt dat de extremisten van hun gijzelaars af willen omdat het leger hen op de hielen zit. Het leger wordt daarbij geholpen door het Moro Nationaal Bevrijdingsfront (MNLF), een van de twee grotere moslimrebellengroepen in de overwegend katholieke Filipijnen. Abu Sayyaf gijzelt onder anderen nog de Nederlander Ewold Horn, die in 2012 werd ontvoerd.