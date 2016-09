IS-aanhangers opgepakt in Istanbul

ISTANBUL - Antiterrorisme-eenheden van de Turkse politie hebben in Istanbul veertig buitenlanders gearresteerd die vermoedelijk banden hebben met Islamitische Staat. De uit Afghanistan, Azerbeidzjan, Iran en Irak afkomstige verdachten werden bij gelijktijdige invallen op 23 adressen in de wijk Fatih opgepakt, berichtte het staatspersbureau Anadolu zondag. Sommige van hen zouden meermalen naar conflictgebieden in Syrië zijn gereisd.

18-9-2016

In de afgelopen jaren zijn duizenden buitenlandse jihadisten naar het IS-kalifaat in Syrië en Irak gereisd, veelal via Turkije. Het land heeft ook verscheidene grote terroristische aanslagen te verduren gehad van IS en Koerdische militanten. Het Turkse leger deed vorige maand een inval in Syrië om de jihadisten uit het grensgebied te verjagen en te voorkomen dat Koerdische strijders hun plaats innamen.

De Turkse regering heeft ook de netwerken aangepakt die de doortocht van de jihadisten faciliteren.