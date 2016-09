'Strenger optreden tegen Noord-Korea'

NEW YORK - De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea willen strenger optreden tegen Noord-Korea. De ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen hebben dit zondag in New York besproken. Ze spraken over het opvoeren van het pakket maatregelen tegen Noord-Korea nadat het land de grootste nucleaire proef ooit hield.

Door ANP - 19-9-2016, 2:06 (Update 19-9-2016, 2:06)

Voor het eerst sinds de laatste kernproef, de vijfde van dit jaar, kwamen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, de Japanse Fumio Kishida en hun Zuid-Koreaanse collega Yun Byung-se samen om de situatie te bespreken. In een gezamenlijk statement riepen ze op tot meer internationale druk op Noord-Korea. ,,Het negeren van meerdere VN-verdragen van het regime in Pyongyang zorgt ervoor dat we nog strenger moeten optreden."

De kernproef van 9 september was de zwaarste die Noord-Korea ooit hield. Experts in Seoul schatten de kracht op 10 kiloton, maar iets minder dan de atoombom die in 1945 op Hiroshima viel. Het stalinistische regime in Pyongyang beweert dat het nu in staat is om een raket uit te rusten met een kernkop. Noord-Korea slaat daarmee tal van waarschuwingen van de internationale gemeenschap in de wind.