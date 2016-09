Verdachte New York aangeklaagd voor bomaanslag

ANP Verdachte New York aangeklaagd voor bomaanslag

NEW YORK - De openbaar aanklager heeft Ahmad Khan Rahami, de verdachte van de bomaanslagen in New York en New Jersey, aangeklaagd voor het gebruik van massavernietigingswapens en voor het uitvoeren van een bomaanslag op openbaar terrein. Hij zou onderdelen voor de bom hebben gekocht op Ebay, aldus de aanklager.

Door ANP - 21-9-2016, 2:08 (Update 21-9-2016, 2:39)

Een dertien pagina's tellende aanklacht is online gezet. Een derde aanklacht betreft het vernietigen van bezit door vuur of explosieven, de vierde aanklacht gaat over het gebruik van een vernietigingswapen. De verdachte zou volgens de aanklager een dagboek op zak hebben gehad, waarin hij 'broeder' Osama bin Laden vereert. Bin Laden was hoofdverantwoordelijk voor de aanslagen op 11 september 2001. Ook beschuldigt Rahami in zijn dagboek de Verenigde Staten ervan islamitische strijders in Afghanistan, Irak, Syrië en Palestina af te slachten.

FBI-agenten geven in het document gedetailleerd de bevindingen van hun onderzoek weer. Zo wilde Rahami eigenlijk een hardloopwedstrijd van het Seaside Semper Five Marine Corps hard treffen, die om 9 uur 's ochtends in New Jersey van start zou gaan, maar die wedstrijd startte pas later. Het wapen zou hebben bestaan uit drie pijpbommen en een mobiele telefoon als timer om de bom af te laten gaan, maar slechts één pijpbom ontplofte.

Later op de dag ging in de wijk Chelsea in New York een bom af, die gemaakt was met gebruik van een snelkookpan en verstopt was in een vuilcontainer. De container werd bijna 36 meter door de lucht geslingerd en ruiten in een omtrek van 120 meter werden vernietigd door de klap, aldus de FBI.

De verwondingen van de diverse slachtoffers worden in detail toegelicht. Eerder werd Rahami al aangeklaagd voor poging tot moord op politieagenten, voor illegaal wapenbezit en voor illegaal wapenbezit met een onwettig doel.

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York zei zondagavond nog geen reden te hebben te denken dat de opgepakte verdachte Ahmad Khan Rahami tot een terroristische cel behoort. Het Openbaar Ministerie beschouwt de aanslagen in New York en New Jersey echter wel als terreurdaden. Het onderzoek door justitie wordt dan ook als zodanig gevoerd, zei minister van Justitie Loretta Lynch dinsdag.

Malini Witlox ALGANP (c) 2016 alle rechten voorbehouden. newsml