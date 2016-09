Obama bekritiseert houding Rusland over Syrië

ANP Obama bekritiseert houding Rusland over Syrië

NEW YORK - In de laatste toespraak van de Amerikaanse president Obama voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft hij zich uitgesproken tegen de isolatie van landen door de bouw van muren. ,,Een door muren omringd land, zet alleen zichzelf gevangen,'' meent de wereldleider.

Door ANP - 21-9-2016, 5:19 (Update 21-9-2016, 5:19)

Obama ging onder meer in op de situatie in Syrië. De Amerikaanse president dringt aan op een diplomatieke oplossing voor het conflict. Zonder de Russische president Poetin bij naam te noemen, bekritiseerde Obama wel de houding van de Russen. Hij sprak over spierballenmannen, die hun macht wilden terugkrijgen door politieke repressie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau kregen een pluim voor hun inzet tijdens de vluchtelingencrisis.

In totaal waren er 34 sprekers op de Algemene Vergadering. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, benadrukte in zijn speech dat het belangrijk is dat de 193 lidstaten het klimaatakkoord van Parijs ratificeren.