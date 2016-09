Dierproeven wereldwijd taboe bij cosmetica EU

ANP Dierproeven wereldwijd taboe bij cosmetica EU

LUXEMBURG - Ook cosmetica waarvoor buiten de Europese Unie dierproeven zijn verricht, mag niet in Europa op de markt worden gebracht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld.

Door ANP - 21-9-2016, 11:49 (Update 21-9-2016, 11:49)

De Europese Federatie voor Cosmetische Ingrediënten (EFfCI) was namens drie bedrijven naar de Britse rechter gestapt met de vraag of het strafbaar is om ingrediënten van cosmetica die buiten de EU op dieren zijn getest in het Verenigd Koninkrijk te verkopen. Britse rechters schoven het vraagstuk vervolgens door naar het hof in Luxemburg.

Testen op dieren om de veiligheid van cosmetica te waarborgen zijn verboden in de EU, om redenen van dierenwelzijn. Als de verordening zou worden omzeild door het gebruik van resultaten van dierproeven buiten de EU wel toe te staan, zou de doelstelling van de regelgeving ,,ernstig in het gedrang'' komen, aldus het hof.