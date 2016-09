Regering Chili wil homohuwelijk legaliseren

SANTIAGO - De Chileense regering komt in de eerste helft van 2017 met een wetsvoorstel om homohuwelijk te legaliseren. Dat beloofde de Chileense president Michelle Bachelet tijdens een paneldiscussie bij de Verenigde Naties.

Door ANP - 22-9-2016, 3:10 (Update 22-9-2016, 3:10)

,,Mijn regering is vastbesloten om een wet over huwelijksgelijkheid in de eerste helft van het komende jaar voor te leggen aan het Congres'', zei Bachelet. Homostellen kunnen momenteel al een geregistreerd partnerschap aangaan in het land.

Als de wet wordt aangenomen, sluit Chili zich aan bij een groeiende groep van Zuid-Amerikaanse landen waar geliefden met dezelfde geaardheid in het huwelijksbootje kunnen stappen. Het homohuwelijk wordt al erkend in Argentinië, Brazilië, Uruguay en delen van Mexico.

Bachelet had ook goed nieuws voor andere minderheden. Ze overweegt aanvullende maatregelen te nemen om de rechtspositie van de LGBT-gemeenschap te versterken.