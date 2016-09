'Hongarije mishandelt vluchtelingen'

LONDEN - Amnesty International beweert dat Hongarije stelselmatig vluchtelingen mishandelt. Bovendien sluit de regering van premier Viktor Orban migranten soms maandenlang op zonder opgaaf van reden.

Door ANP - 27-9-2016, 9:35 (Update 27-9-2016, 9:35)

Amnesty legde dinsdag in Londen een verslag over de gang van zaken in onder meer Hongarije op tafel. De mensenrechtenorganisatie sprak met 143 getuigen, voornamelijk vluchtelingen en migranten. Bovendien voerde Amnesty zelf onderzoeken uit in Hongarije, Servië en Oostenrijk.

Vluchtelingen die illegaal in Hongarije reizen, worden teruggestuurd naar Servië, waarbij ze worden geslagen, getrapt en door honden aangevallen. Met name alleenreizende mannen zijn het doelwit van de agressieve aanpak. Mensen die een legale route naar Hongarije volgen, worden dikwijls eerst met honderden tegelijk in Servië in overvolle kampen gestopt. Die detentie kan weken duren.