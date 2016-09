IS richt zijn vizier op soldaten België

ANP IS richt zijn vizier op soldaten België

BRUSSEL - Rachid Kassim, een beruchte Franse jihadist en IS-kopstuk, heeft vanuit Irak foto's en volledige namen van Belgische soldaten verspreid met daarbij de vermelding: ,,Een opdracht voor mijn broeders in België." Dat lijkt een duidelijke oproep tot terreur tegen de soldaten. De zuiderburen nemen de dreiging zeer serieus.

Door ANP - 28-9-2016, 6:30 (Update 28-9-2016, 6:30)

Woensdag werd bekend dat de foto's maandag al werden geplaatst. Dit werd expres achtergehouden om de beveiliging van de soldaten te regelen.

Kassim wil sympathisanten in Europa tot terreur aanzetten. Hij wordt ook in verband gebracht met de aanslagen in Nice, waar een terrorist met een vrachtwagen op een mensenmassa inreed en waarbij 86 mensen omkwamen.

Leger en veiligheidsdiensten zijn extra gealarmeerd omdat juist Rachid Kassim de boodschapper is. Hij plaatste naast de foto's en namen ook woonplaatsen van de soldaten op berichtendienst Telegram.