ANP 'Peres heeft ons hoop gegeven'

TEL AVIV - Een groot staatsman en een politicus die de hoop op vrede in het Midden-Oosten nieuw leven inblies. Zo typeren westerse leiders en Israëlische politici Shimon Peres, de Israëlische oud-premier en oud-president die woensdag op 93-jarige leeftijd overleed.

Door ANP - 28-9-2016, 6:34 (Update 28-9-2016, 8:50)

Voor de Amerikaanse president Barack Obama was Peres een ,,strijder voor Israël, voor het joodse volk, voor gerechtigheid, voor vrede en voor het geloof dat wij trouw kunnen blijven aan de beste versie van onszelf''. ,,Een licht is gedoofd, maar de hoop die hij ons heeft gegeven zal voor altijd branden", aldus Obama, die verder zei dat ,,niemand zich meer heeft ingezet voor de alliantie tussen onze landen dan Peres''.

Huidig president Reuven Rivlin eerde zijn voorganger als een visionair met een enorme invloed. ,,Er is geen hoofdstuk in de geschiedenis van de staat Israël waarin Shimon geen rol heeft gespeeld.'' Ook premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sara lieten weten dat ze ,,diep bedroefd'' zijn over zijn dood. ,,Peres was geliefd bij alle mensen'', aldus Netanyahu woensdag.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier memoreerde het bezoek dat Peres in 1986 als premier aan Berlijn bracht. Hij was de eerste Israëlische regeringsleider die dat deed. Voor Steinmeier staat vast dat Peres' ,,verdiensten voor Israël, het land van de overlevenden, onmetelijk zijn''.