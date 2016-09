Mortiergranaten raken SOS kinderdorp Damascus

DAMASCUS - Hulporganisatie SOS Kinderdorpen heeft 156 kinderen en 46 medewerkers geëvacueerd uit een opvanglocatie in de Syrische hoofdstad Damascus, nadat daar dinsdag twee mortiergranaten waren neergekomen. Iedereen bleef ongedeerd, maar de organisatie is ,,diep bedroefd'' over de aanval op het kinderdorp en riep alle strijdende partijen woensdag op het geweld te beëindigen.

Door ANP - 28-9-2016, 10:48 (Update 28-9-2016, 10:48)

Het kinderdorp was al eerder verplaatst vanwege het oorlogsgeweld. In 2012 werden alle kinderen en begeleiders naar Damascus overgebracht vanuit Aleppo. De vestiging in die grote stad was middenin de vuurlinie komen te liggen. Nu moesten de bewoners dus opnieuw vluchten. De organisatie heeft iedereen inmiddels overgebracht naar een ,,veilige locatie''.

,,Met gevaar voor eigen leven zetten mijn collega’s zich iedere dag in om kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren een nieuw thuis te geven in het kinderdorp'', reageerde directeur Margot Ende- van den Broek van de Nederlandse tak van SOS Kinderdorpen verontwaardigd. ,,Daarvoor is moed en wilskracht nodig, maar vooral een veilige plek om die hulp te kunnen geven.''