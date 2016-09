Commissie: snel einde grenscontrole binnen EU

ANP Commissie: snel einde grenscontrole binnen EU

BRUSSEL - De vijf Europese landen die toestemming hebben om tijdelijk delen van hun binnengrenzen te controleren moeten daar in principe op 12 november mee stoppen. De Europese Commissie wil dat het vrije reizen binnen de Schengenzone dan weer is hersteld, maar het is niet uitgesloten dat de lidstaten de controles nog langer nodig vinden.

Door ANP - 28-9-2016, 12:54 (Update 28-9-2016, 12:54)

Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen kregen in mei groen licht voor gerichte en beperkte grenscontroles, nadat de commissie had vastgesteld dat het Griekse grenscontrole- en asielsysteem niet goed functioneerde. De betreffende landen vingen veel van de vanuit Griekenland doorgereisde migranten op.

Mede gezien de fors geslonken migrantenstroom, ziet Brussel geen reden om de voorgestelde einddatum van 12 november te wijzigen. Daarbij speelt mee dat de Europese Grens- en Kustwacht vanaf 6 oktober officieel van start gaat.