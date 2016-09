Waarschijnlijk nog geen VS-ambassadeur in Cuba

WASHINGTON - Het is hoogstonwaarschijnlijk dat er dit jaar nog een ambassadeur benoemd wordt voor Cuba. Dat zegt Bob Corker, de Republikeinse voorzitter van de Amerikaanse senaatscommissie voor buitenlandse zaken, die over de aanstelling gaat. Woensdag droeg president Barack Obama diplomaat Jeffrey DeLaurentis voor als eerste Amerikaanse ambassadeur in Cuba, na ruim een halve eeuw diplomatieke afwezigheid.

Door ANP - 29-9-2016, 2:58 (Update 29-9-2016, 2:58)

Volgens de voorzitter is de commissie wel in kennis gesteld van de voorgenomen benoeming, maar zijn er nog geen officiële papieren ingeleverd, waarmee het proces tot aanstelling zou kunnen worden gestart.

DeLaurentis geeft al leiding aan de vorig jaar heropende ambassade in Havana, maar om hem officieel tot ambassadeur te kunnen benoemen heeft Obama goedkeuring nodig van de voornamelijk Republikeinse Senaat. En die zijn niet zo happig op een hechte band tussen de VS en Cuba.