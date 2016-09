Filipijnen: ook in 2017 legeroefening met VS

HANOI - De Filipijnen zullen ook volgend jaar gezamenlijke militaire oefeningen met de Verenigde Staten houden. Dat heeft de Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken Perfecto Yasay donderdag gezegd. President Rodrigo Duterte zei woensdag nog dat de legeroefeningen van dit jaar de laatste zouden zijn.

Door ANP - 29-9-2016, 8:08 (Update 29-9-2016, 8:08)

Yasay zei dat de oefeningen voor 2017 door de vorige regering zijn gepland en dat die afspraak wordt nagekomen. Over 2018 moet nog wel een beslissing worden genomen, aldus de minister.

Duterte heeft eerder aangegeven een nieuwe buitenlandse koers te willen varen, onafhankelijk van de Verenigde Staten, en de banden met onder meer Rusland en China te willen aanhalen. ,,Ik sta op het punt de Rubicon tussen mij en de VS over te steken'', zei Duterte eerder deze week. ,,Het is een punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is.''