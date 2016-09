Internationale bende btw-ontduikers opgerold

TONGEREN - De Belgische politie en douane hebben woensdag een criminele organisatie met vertakkingen naar Nederland opgerold. De bende zou jaarlijks voor tientallen miljoenen euro hebben gefraudeerd door geen btw en accijns te betalen over tabak en alcohol.

Door ANP - 29-9-2016, 11:12 (Update 29-9-2016, 11:12)

In België werden twaalf huizen doorzocht, in Nederland vier, in Duitsland twee en een in Spanje, maakte het Openbaar Ministerie in Belgisch Limburg donderdag bekend. Twee vermoedelijke kopstukken werden aangehouden in België en Spanje. Het parket in Tongeren voorziet meer arrestaties.

Bij de actie werd samengewerkt met fiscale opsporingsdiensten uit de genoemde landen. Naast geld, alcohol en 15 miljoen sigaretten werd bij de huiszoekingen bewijsmateriaal voor de fraude in beslag genomen.