Ruim een op vijf Europeanen is tachtigplusser

LUXEMBURG - De Europese Unie telde vorig jaar bijna 27 miljoen tachtigplussers, 7 miljoen meer dan in 2005. Hun aandeel in de totale bevolking steeg van 4,0 naar 5,3 procent. In Nederland woonden in 2015 bijna 735.000 mensen van tachtig jaar of ouder, een aandeel van 4,3 procent. Dat waren er tien jaar eerder nog ruim 537.000.

Door ANP - 29-9-2016, 11:53 (Update 29-9-2016, 11:53)

De cijfers komen uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Europese statistiekbureau Eurostat, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober.

De vergrijzende bevolking is (deels) het gevolg van een stijgende levensverwachting. Mensen die tachtig worden mogen gemiddeld verwachten dat ze nog 9,5 jaar te leven hebben. Dat was in 2004 nog 8,4 jaar.

In alle 28 EU-landen worden vrouwen ouder dan mannen. Ongeveer twee op de drie tachtigplussers zijn vrouw.