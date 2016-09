Europese sancties tegen Burundezen verlengd

BRUSSEL - De Europese tegoeden van vier naaste medewerkers van de Burundese president Pierre Nkurunziza blijven het komende jaar bevroren. Ook blijft hun reisverbod naar de Europese Unie van kracht. De EU-lidstaten besloten donderdag de sancties tot 31 oktober 2017 te verlengen.

Door ANP - 29-9-2016, 16:42 (Update 29-9-2016, 16:42)

Volgens de EU ondermijnt het viertal de democratie, schenden ze mensenrechten en vormen ze een obstakel voor een oplossing voor de crisis in het Afrikaanse land. De vier hebben hoge functies in het veiligheidsapparaat en zouden buitensporig geweld hebben gebruikt of daartoe hebben aangezet tijdens gevechten rondom Nkurunziza’s herverkiezing in 2015.

De sancties werden een jaar geleden ingesteld.