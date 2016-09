VS roepen India en Pakistan tot de orde

WASHINGTON - Het Witte Huis heeft er donderdag bij India en Pakistan op aangedrongen de onmin over Kashmir niet te laten escaleren. De twee landen kregen voor de zoveelste keer ruzie, ditmaal omdat Indiase elitetroepen terroristen achtervolgden tot in het door Pakistan geregeerde deel van Kashmir.

Door ANP - 29-9-2016, 21:46 (Update 29-9-2016, 21:46)

India zette de elite-eenheid in omdat de militanten aanslagen in Indiase steden zouden hebben voorbereid. De Verenigde Staten grepen de gelegenheid aan omdat Indiase en Pakistaanse militairen contact met elkaar hadden gezocht. Washington wil dat de twee kemphanen met elkaar blijven praten.

Het Witte Huis is bezorgd over grensoverschrijdend terrorisme. Dat lokt namelijk ook grensoverschrijding door reguliere troepen uit en daar zijn de VS beducht voor.