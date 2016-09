Clinton ziet Merkel als voorbeeld

WASHINGTON - De Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton bewondert de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ,,Ik heb bewondering voor vele leiders, maar mijn favoriet is Angela Merkel, omdat ze in moeilijke tijden een buitengewone en sterke leider is gebleken", zei Clinton donderdag.

Clinton zei onder de indruk te zijn van de moed waarmee Merkel de vluchtelingencrisis heeft aangepakt. Ze hoopt nog eens met Merkel als president te kunnen samenwerken.

Clintons Republikeinse concurrent Donald Trump heeft eerder juist gezegd dat Merkel Duitsland ruïneert, door haar aanpak van de vluchtelingencrisis.