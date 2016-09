India zet Pakistan nog meer onder druk

NEW DELHI - De spanning tussen Pakistan en India loopt verder op. India onderzoekt nu ook of het Pakistan op economisch en diplomatiek terrein onder druk kan zetten. Het land overweegt daarnaast om dammen te bouwen in rivieren die naar Pakistan leiden.

Door ANP - 30-9-2016, 6:18 (Update 30-9-2016, 6:18)

India viel naar eigen zeggen donderdag militante terroristische bases in het door Pakistan gecontroleerde Kashmir binnen, omdat de terroristen aanslagen plegen op Indiase doelen. Pakistan ontkent de inval.

De Verenigde Staten deden donderdag nog een oproep aan beide landen om de kalmte te bewaren.

Kashmir is al sinds 1947 omstreden, nadat het werd opgedeeld in een hindoeïstisch en een islamitisch deel. Pakistan werpt zich op als beschermheer van de islamitische bevolking van Kashmir en beticht buurland India van onderdrukking.