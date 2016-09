'10.000 doden door Russische bombardementen'

DAMASCUS - Als gevolg van de Russische luchtaanvallen in Syrië zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bijna 10.000 mensen om het leven gekomen. Onder hen waren 3800 burgers, van wie ruim 900 kinderen. Rusland ging zich op 30 september 2015 militair met de burgeroorlog in Syrië bemoeien.

Door ANP - 30-9-2016, 10:36 (Update 30-9-2016, 10:36)

Met de luchtaanvallen ondersteunt Rusland het leger van machthebber Bashar al-Assad. De stad Aleppo in het noorden van Syrië kreeg in de afgelopen dagen de zwaarste bombardementen uit de 5,5 jaar oude burgeroorlog te verduren. De Verenigde Staten hebben gedreigd de samenwerking met Rusland in Syrië te verbreken als de bombardementen doorgaan.