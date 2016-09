VN-onderzoek naar aanval op hulpkonvooi Syrië

NEW YORK - De Verenigde Naties gaan de bloedige aanval op een hulpkonvooi in de buurt van Aleppo onderzoeken. Secretaris-generaal Ban Ki-moon maande vrijdag alle betrokken partijen hun volledige medewerking aan het onderzoek te verlenen.

Door ANP - 30-9-2016, 19:56 (Update 30-9-2016, 19:56)

Ban heeft een interne onderzoekscommissie op de zaak gezet. Die moet vaststellen wat er precies is gebeurd en vervolgens verslag doen aan de VN-chef zelf. Die beslist of de bevindingen om verder optreden vragen.

Het bombardement op het konvooi, dat hulpgoederen had afgeleverd bij een post van de Rode Halvemaan, bezegelde vorige week maandag het einde van de wapenstilstand in Syrië. Die was pas een week oud en moest juist de aanvoer van hulp naar noodlijdende gebieden mogelijk maken. Het Westen beticht de Syrische regering en haar steunpilaar Rusland van de aanval.