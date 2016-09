Geen excuses Lavrov voor MH17

LONDEN - De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, ziet geen reden om na het uitkomen van het rapport van het Joint Investigating Team (JIT) over het neerhalen van vlucht MH17 verontschuldigingen aan te bieden.

Door ANP - 30-9-2016, 20:51 (Update 30-9-2016, 21:10)

In een gesprek met de BBC ging hij vrijdag niet in op de conclusie dat het passagierstoestel met 298 mensen aan boord door een Russische Buk-raket is neergehaald, afgevuurd uit gebied dat gecontroleerd werd door pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne.

,,Excuses? Waarvoor?'', reageerde Lavrov op vragen over de vermeende Russische betrokkenheid. Volgens hem is het strafrechtelijk onderzoek nog gaande. ,,Ook het rapport en de onderzoekers zelf zeggen dat er nog verder onderzoek moet worden gedaan.'' Hij zei tevens te twijfelen aan de bewijsvoering. ,,Veel bewijs is gebaseerd op foto's en videobeelden van sociale media en verklaringen van anonieme getuigen.''

Hoopvol

De bewindsman riep op niet te snel te oordelen en zei tevens te hopen dat de onderzoekers bereid zijn te kijken naar ,,de enorme hoeveelheid gegevens'' die de Russische autoriteiten hebben aangedragen. Dat is volgens Lavrov nog niet gebeurd, maar hij zei ,,erg hoopvol te zijn'' dat die informatie alsnog in het onderzoek wordt betrokken.

Hij wees verder op het feit dat de onderzoekers zich richten op de namen van circa honderd betrokkenen. ,,Maar niemand is tot dusver genoemd als verdachte of getuige'', zei hij. Ook zei hij het ,,vreemd'' te vinden dat Maleisië als direct betrokkene namens de maatschappij Malaysia Airlines niet meteen deelnam aan het onderzoek. Dat gebeurde volgens hem pas een half jaar later. Lavrov stipte eveneens aan dat de onderzoekers - naar zijn zeggen in strijd met de resolutie van de VN-Veiligheidsraad - niet regelmatig rapporten hebben verstrekt over de voortgang van het onderzoek.